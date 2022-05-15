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59 минут назад

Певица Слава показала детское фото и назвала себя «гадким утенком»

Газета.Ru

Российская исполнительница Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, показала в соцсетях детское фото и назвала себя «гадким утенком»

Певица Слава поздравила себя с днем рождения и показала детское фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости
соцсети

«Если вы в детстве были гадким утенком, не стоит расстраиваться, они, как правило (на моем примере), превращаются в прекрасного толстопопого громкого гуся! С днем рождения меня!» — написала артистка.

Исполнительница родилась 15 мая 1980 года в Москве, отец Анастасии Сланевской был водителем, а мать работала экономистом. Артистка говорила, что любовь к музыке ей привила бабушка, которая пела в хоре Пятницкого.

У знаменитости двое детей: в первом браке с Константином Морозовым она родила дочь Александру, а от бизнесмена Анатолия Данилицкого Слава растит девочку Антонину. С отцом младшего ребенка певица состоит в отношениях с 2002 года, однако не собирается выходить за него замуж. Она объясняла в YouTube-шоу «Алена, блин!», что в таком случае придется составлять брачный договор, а ей не нравится «бумажная волокита».

Ранее было опубликовано редкое детское фото Елизаветы II, на котором ей 2 года.

Шоу-бизнес,Елизавета II,Анастасия Сланевская,Константин Морозов,
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