Певица Слава поздравила себя с днем рождения и показала детское фото

«Если вы в детстве были гадким утенком, не стоит расстраиваться, они, как правило (на моем примере), превращаются в прекрасного толстопопого громкого гуся! С днем рождения меня!» — написала артистка.

Исполнительница родилась 15 мая 1980 года в Москве, отец Анастасии Сланевской был водителем, а мать работала экономистом. Артистка говорила, что любовь к музыке ей привила бабушка, которая пела в хоре Пятницкого.

У знаменитости двое детей: в первом браке с Константином Морозовым она родила дочь Александру, а от бизнесмена Анатолия Данилицкого Слава растит девочку Антонину. С отцом младшего ребенка певица состоит в отношениях с 2002 года, однако не собирается выходить за него замуж. Она объясняла в YouTube-шоу «Алена, блин!», что в таком случае придется составлять брачный договор, а ей не нравится «бумажная волокита».