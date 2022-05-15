Рудковская прокомментировала победу Украины на "Евровидении"

"Европейский вещательный союз обманул сам себя: одних они наказывают, а другим разрешают это делать. Это двойные стандарты. Есть правила: как в спорте, так и на "Евровидении" неприемлемы какие-либо политические высказывания. За них надо лишать участия в "Евровидении". Иначе этот конкурс становится политическим", - сказала Рудковская.