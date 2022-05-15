Рудковская прокомментировала победу Украины на "Евровидении"

Организаторам международного конкурса "Евровидение" следовало дисквалифицировать представителей Украины за политический призыв в финале. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС в воскресенье продюсер победителя "Евровидения" Димы Билана Яна Рудковская.
Европейский вещательный союз (EBU) назвал "гуманитарным жестом" призыв со сцены украинской группы Kalush Orchestra в финале "Евровидения-2022" помочь Украине.
"Европейский вещательный союз обманул сам себя: одних они наказывают, а другим разрешают это делать. Это двойные стандарты. Есть правила: как в спорте, так и на "Евровидении" неприемлемы какие-либо политические высказывания. За них надо лишать участия в "Евровидении". Иначе этот конкурс становится политическим", - сказала Рудковская.
Продюсер в целом высоко оценила выступление группы Kalush Orchestra, победившей с песней "Стефания".
"Мне очень понравилось выступление испанки Шанель, я считаю, что она была лучшая. На втором месте у меня Великобритания, Сэм Райдер. И только на третьем - Украина. Но, положа руку на сердце, ребята очень крутые, самобытные, харизматичные", - подчеркнула Рудковская.
Победить украинской команде помогла международная обстановка, это было предсказуемо, считает Рудковская.
"Конечно, в сегодняшней обстановке они получили бонус в виде зрительского голосования. <...> По голосованию жюри они были не на первом месте, то есть разум был выше, это радует", - заметила она.
66-й конкурс "Евровидение" проходил в итальянском Турине. 25 февраля EBU объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на конкурсе. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации.