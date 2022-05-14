Муцениеце купила загородный дом

Актриса Агата Муцениеце осуществила свою мечту – она приобрела дом, где будут жить она и дети. В браке с Павлом Прилучным она жила в особняке площадью более 400 квадратных метров в Подмосковном поселке. Но после развода Агата с сыном Тимофеем и дочерью Мией переехала в московскую квартиру.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Агата несколько лет откладывала деньги и вот, наконец, приобрела недвижимость.

«Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала! В этот суперважный момент в моей жизни я хочу сказать спасибо Вам, дорогой зритель! Благодаря вашей любви я верю в себя, работаю и в самые сложные моменты жизни остаюсь собой», - написала она в микроблоге.

Судя по фотографии, в новом доме и на участке еще много придется сделать, но главное – есть стены и крыша над головой. В Телеграм-канале звезда призвала поклонников порадоваться вместе с ней.

«Прекрасная новость! Новый домик».

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были в браке с 2011 по 2020 год, в нем родились двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Считается, что причиной громкого расставания стал роман актера со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.