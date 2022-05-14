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1 час назад

Малахов рассказал, как Волочкова довела Лазарева до слез

Ирина Лебедева

Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу «Евровижн с Яной Чу» в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, как Сергей Лазарев не мог прийти в себя после одного из эпизодов в эфире его шоу. Исполнитель едва не плакал, требуя вырезать оскорбивший его момент, и в итоге смог настоять на своем.

Малахов рассказал, как Волочкова довела Лазарева до слез
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сергей Лазарев отправился на „Евровидение“. Мы делали проводы отдельной программой, и мне казалось, что это очень смешная идея, если для проводов Сережи мы поставим в студию белый рояль. Стоял белый рояль, и вдруг в середине проводов из рояля вылезла Анастасия Волочкова и стала говорить, что пришла пожелать удачи. На что после записи Сергей Лазарев сказал: я не поеду на „Евровидение“, если этот момент останется в эфире, это унижение», — рассказал Малахов.

По словам Малахова, Волочкова зря просидела в рояле 45 минут, - сообщает Экспресс Газета.

Российский исполнитель Сергей Лазарев открыто признался своим фанатам, что пребывает в творческом кризисе. Как оказалось, певец просто не может писать новые композиции из-за негатива в новостных пространствах.

«Мне крайне сложно получать вдохновение в столь неспокойное время. Вокруг столько негатива, ненависти и злобы», - приводит слова артиста портал film.ru.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Андрей Малахов,Анастасия Волочкова,
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