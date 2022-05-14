Малахов рассказал, как Волочкова довела Лазарева до слез

«Сергей Лазарев отправился на „Евровидение“. Мы делали проводы отдельной программой, и мне казалось, что это очень смешная идея, если для проводов Сережи мы поставим в студию белый рояль. Стоял белый рояль, и вдруг в середине проводов из рояля вылезла Анастасия Волочкова и стала говорить, что пришла пожелать удачи. На что после записи Сергей Лазарев сказал: я не поеду на „Евровидение“, если этот момент останется в эфире, это унижение», — рассказал Малахов.