Малахов рассказал, как Волочкова довела Лазарева до слез

Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу «Евровижн с Яной Чу» в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, как Сергей Лазарев не мог прийти в себя после одного из эпизодов в эфире его шоу. Исполнитель едва не плакал, требуя вырезать оскорбивший его момент, и в итоге смог настоять на своем.
«Сергей Лазарев отправился на „Евровидение“. Мы делали проводы отдельной программой, и мне казалось, что это очень смешная идея, если для проводов Сережи мы поставим в студию белый рояль. Стоял белый рояль, и вдруг в середине проводов из рояля вылезла Анастасия Волочкова и стала говорить, что пришла пожелать удачи. На что после записи Сергей Лазарев сказал: я не поеду на „Евровидение“, если этот момент останется в эфире, это унижение», — рассказал Малахов.
По словам Малахова, Волочкова зря просидела в рояле 45 минут, - сообщает Экспресс Газета.
Российский исполнитель Сергей Лазарев открыто признался своим фанатам, что пребывает в творческом кризисе. Как оказалось, певец просто не может писать новые композиции из-за негатива в новостных пространствах.
«Мне крайне сложно получать вдохновение в столь неспокойное время. Вокруг столько негатива, ненависти и злобы», - приводит слова артиста портал film.ru.