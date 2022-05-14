Статус Собчак может измениться

Ксению Собчак могут признать иностранным агентом, сообщил известный общественник Александр Ионов. Об этом пишет ФАН.
Как заявил Ионов, созданный им «Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства» «начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования». Также, по его словам, «проверят» и редакцию ее авторской программы «Осторожно новости».
«Если финансирование найдётся, то Собчак станет иноагентом», – констатировал Ионов.
Сама журналистка прокомментировала эти новости в своем Телеграм-канале так:
В деле об «иностранном финансировании» работает только правило «был бы человек, а статья найдется».
Ранее проживающий с конца прошлого года в Дубае рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) был включен Минюстом в реестр физлиц — иностранных агентов. На сайте Минюста указано, что Алишер, у которого на YouTube почти 12 млн подписчиков, вел политическую деятельность, получая финансирование от израильской компании Yoola Labs.