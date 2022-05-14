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24 минуты назад

Собчак проверяют «на предмет иностранного финансирования»

Ирина Лебедева

Ксению Собчак могут признать иностранным агентом, сообщил известный общественник Александр Ионов. Об этом пишет ФАН.

Статус Собчак может измениться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил Ионов, созданный им «Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства» «начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования». Также, по его словам, «проверят» и редакцию ее авторской программы «Осторожно новости».

«Если финансирование найдётся, то Собчак станет иноагентом», – констатировал Ионов.

Сама журналистка прокомментировала эти новости в своем Телеграм-канале так:

В деле об «иностранном финансировании» работает только правило «был бы человек, а статья найдется».

Ранее проживающий с конца прошлого года в Дубае рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) был включен Минюстом в реестр физлиц — иностранных агентов. На сайте Минюста указано, что Алишер, у которого на YouTube почти 12 млн подписчиков, вел политическую деятельность, получая финансирование от израильской компании Yoola Labs.

Шоу-бизнес,Александр Ионов,Ксения Собчак,
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