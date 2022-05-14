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24 минуты назад

Певица Цыганова призвала Ричарда Гира посетить Донбасс

Газета.Ruиещё 1

Российская певица Вика Цыганова предложила американскому актеру Ричарду Гиру лично посетить Донбасс. По ее мнению, это поможет лауреату «Золотого глобуса» развеять «заблуждения по поводу Украины». Ранее звезда «Красотки» выставил на аукцион свой кабриолет, вырученные деньги он планирует отправить на помощь жителям Украины. Слова Цыгановой приводит Daily Storm.

Вика Цыганова призвала Ричарда Гира посетить Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне очень жалко Ричарда Гира, что он находится в такой тьме заблуждения по поводу Украины. Ну это понятно, все СМИ мира работают сейчас против России, выставляют Украину несчастной, — заявила певица. — Поэтому я бы Ричарду Гиру предложила приехать к нам в Донбасс, в Луганск».

Цыганова также сообщила, что вместе с мужем продала дом в подмосковном поселке, где, согласно ее словам, несколько лет жили люди из Одессы. На вырученные деньги она помогает Донбассу.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,
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