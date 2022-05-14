Вика Цыганова призвала Ричарда Гира посетить Донбасс

«Мне очень жалко Ричарда Гира, что он находится в такой тьме заблуждения по поводу Украины. Ну это понятно, все СМИ мира работают сейчас против России, выставляют Украину несчастной, — заявила певица. — Поэтому я бы Ричарду Гиру предложила приехать к нам в Донбасс, в Луганск».