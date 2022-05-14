«Ни вкуса, ни стиля»: Волочкову осудили за демонстрацию белья

Анастасия Волочкова любит делиться с широкой публикой интимными подробностями собственной жизни. Подписчики насмотрелись на ее шпагаты, познакомились со всеми женихами, а также чадами и домочадцами.

Теперь же эпатажная балерина решила продемонстрировать убранство спальни – в основном, постельное белье, а также душевную тонкость натуры. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

В своем микроблоге Анастасия разместила фотографию себя на двуспальной кровати. Постельное белье звезда выбрала с принтом морских волн и дельфинов в них. Правда, назвала их почему-то акулами.

«Мне вчера наша Лолочка постелила вот такое постельное белье - И я проснулась с ощущением, что я спала в океане с акулками. А поскольку эмоции после спектакля всегда повышены, то этот сон был как наяву. Этих акул по жизни хватает», - сообщила Анастасия.

Подписчики удивились, где балерина увидела акул. А также не понимают, почему она выбрала такой странный комплект белья.

«Настя, это дельфины», «Очередная игра - найди акулу среди дельфинов», «Как же это выглядит дешево! Ни вкуса, ни стиля...», - отметили в комментариях фолловеры.