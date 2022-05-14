Пригожин назвал большим плюсом возможность иметь двойное гражданство

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что спокойно относится к решению своих коллег из шоу-бизнеса переехать в другую страну. А двойное гражданство, которое есть у многих, - это всего лишь одна из возможностей, предоставляемая по закону государством, поэтому ничего криминального в нем нет, - пишет 5 Канал.
«Я не слежу ни за чьей эмиграцией. Но я люблю свою страну, в том числе за возможность путешествовать, иметь двойное гражданство, зарубежные счета. Россия ведет себя демократично по отношению к гражданам своей страны», - считает продюсер.
Свободно ездить в другие страны мира – это совершенно нормально для современного человека, считает Пригожин. Главное – всегда возвращаться на свою Родину.
«Ты не можешь просто так бросить Родину. Если ты ее любишь, то однажды вернешься сюда снова при любом раскладе. Я знаю людей, которые родились и даже выросли за границей, но они были русскими, и все равно стремились в Россию, в дом, где выросли их предки. Поэтому осуждать или запрещать не нужно», - заявил супруг певицы Валерии.
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что конкурс «Евровидение» давно стал политическим и перестал существовать для него. По его словам, музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных политических взглядов, но «мстят просто всем».