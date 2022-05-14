Пригожин назвал большим плюсом возможность иметь двойное гражданство

«Ты не можешь просто так бросить Родину. Если ты ее любишь, то однажды вернешься сюда снова при любом раскладе. Я знаю людей, которые родились и даже выросли за границей, но они были русскими, и все равно стремились в Россию, в дом, где выросли их предки. Поэтому осуждать или запрещать не нужно», - заявил супруг певицы Валерии.