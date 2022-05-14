Родион Газманов пошутил по поводу женитьбы на Ольге Бузовой

Певец и бизнесмен Родион Газманов снова затронул тему слухов о его романе с ведущей Ольгой Бузовой. На этот раз 40-летний жених решил пошутить на свадебную тему. И это уже не первый комментарий молодого человека по поводу бывшей звезды «Дома-2».

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«Спасибо, что невеста у меня прекрасная: трудоголик и красотка! – заявил Родион в ответ на очередную порцию вопросов, домыслов, шуток. - Ну что, Оля, куда в свадебное путешествие?!».

Несколько дней назад Газманов-младший заявил, что восхищается трудоспособностью Бузовой, но при этом считает, что она не в его вкусе.