Родион Газманов пошутил по поводу женитьбы на Ольге Бузовой

Певец и бизнесмен Родион Газманов снова затронул тему слухов о его романе с ведущей Ольгой Бузовой. На этот раз 40-летний жених решил пошутить на свадебную тему. И это уже не первый комментарий молодого человека по поводу бывшей звезды «Дома-2».
«Спасибо, что невеста у меня прекрасная: трудоголик и красотка! – заявил Родион в ответ на очередную порцию вопросов, домыслов, шуток. - Ну что, Оля, куда в свадебное путешествие?!».
Несколько дней назад Газманов-младший заявил, что восхищается трудоспособностью Бузовой, но при этом считает, что она не в его вкусе.
Считается, что слухи появились с подачи мачехи Родиона Марины Газмановой, которая выдвинула идею о том, что одинокая телезвезда и ее холостой пасынок могли бы составить пару.