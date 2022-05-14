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26 минут назад

Родион Газманов пошутил по поводу женитьбы на Ольге Бузовой

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Певец и бизнесмен Родион Газманов снова затронул тему слухов о его романе с ведущей Ольгой Бузовой. На этот раз 40-летний жених решил пошутить на свадебную тему. И это уже не первый комментарий молодого человека по поводу бывшей звезды «Дома-2».

Родион Газманов пошутил по поводу женитьбы на Ольге Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо, что невеста у меня прекрасная: трудоголик и красотка! – заявил Родион в ответ на очередную порцию вопросов, домыслов, шуток. - Ну что, Оля, куда в свадебное путешествие?!».

Несколько дней назад Газманов-младший заявил, что восхищается трудоспособностью Бузовой, но при этом считает, что она не в его вкусе.

Считается, что слухи появились с подачи мачехи Родиона Марины Газмановой, которая выдвинула идею о том, что одинокая телезвезда и ее холостой пасынок могли бы составить пару.

Шоу-бизнес,Марина Газманова,Родион Газманов,
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