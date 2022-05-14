Звезды шоу-бизнеса устроили интернет-барахолку

Время от времени представители российского шоу-бизнеса устраивают на интернет-площадках распродажи своих нарядов, ношеных и даже новых, но не пригодившихся. Фанатам звезд предоставляется возможность приобрести одежку и обувку с плеча (головы, ноги) кумира. Обычным же людям приходится лишь удивляться ее цене.

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Как сообщает «Комсомольская Правда», Яна Рудковская выставила на продажу брендовую олимпийку за 1 млн 937 тысяч рублей. Это на данные момент рекорд звездных барахолок. В цене учтена скидка – полная стоимость вещички – 2 млн 700 тысяч.

Также Яна продает и более дешевые вещи - кожаные брючки (60 тысяч), сплошной купальник (31 тысяча), пальто с меховым воротником (65 тысяч), меховые ботильоны (13 тысяч), и другие.

Филипп Киркоров готов расстаться более чем с 1200 предметами своего гардероба. Как обнаружили журналисты, торговля у него идет успешно – на настоящий момент непроданных лотов осталось не больше сотни. Из них самый дорогой - куртка из кожи и бархата за 141 тысячу рублей, самый дешевый - футболка за 25 тысяч.

Ани Лорак предлагает, в основном, вечерние платья б/у. Есть достаточно дорогие - золотое мини (106 тысяч), а есть и не особенно - сарафан (15 тысяч), жакет в цветах (55 тысяч).

Ирина Дубцова продает множество туфель на высоком каблуке. Разброс цен от 10 до 120 тысяч.

Ранее певец Филипп Киркоров в период самоизоляции из-за коронавируса решил разобрать свой гардероб и выставить часть вещей на продажу через интернет-магазин. Об этом в программе «Звезды сошлись» рассказал стилист артиста Арсен Айрапетов.