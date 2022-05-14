Жена Газманова сообщила, куда улетела из России

Жена известного российского исполнителя Марина Газманова, которая ранее выставила в своих соцсетях кадры из окна самолета, раскрыла место своего пребывания.

«До свидания, Москва… Здравствуйте, новая земля! Здравствуй, мое желание здесь побывать», — писала Газманова.

Как выяснилось, Газманова решила посетить турецкую Каппадокию, где хочет полетать на воздушном шаре. Она уж порадовала своих подписчиков снимками путешествия на аэростате.

Поклонники Олега Газманова, который является самым патриотичным певцов на российской сцене, сначала посчитали, что его супруга сбежала из России. Стоит отметить, что Марина Газманова сама спровоцировала подобные подозрения, так как, опубликовав фото в соцсетях, не написала, куда именно направляется.