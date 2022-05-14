Охлобыстин пожалел сбежавшую из России Чулпан Хаматову

Актриса сбежала из России в Латвию после начала спецоперации на Украине . Затем дала несколько резонансных интервью после чего подверглась резкой критике со стороны бывших коллег и общественности.

А недавно пранкеры Вован и Лексус разыграли актрису. Они позвонили ей от имени украинского посла, пригласили на Украину. А затем поинтересовались, вернется ли она в Россию. И сначала Хаматова ответила, что да, а потом смутившись и уже изменившимся сказала, что конечно нет.

Этот разговор разошелся в сети. И его услышал актер Иван Охлобыстин. Он пожалел Хаматову, отметив, что актриса вляпалась, но теперь уже ничего не поделаешь. Охлобыстин предположил, что Хаматова все понимает, и тоскует по прежней жизни, по тем временам, когда была звездой. Ведь теперь она уже никогда не сможет этого почувствовать. После того как она исполнит свою роль обличителя ужасов Мордора в западных СМИ, у нее начнется скучная жизнь в русскоязычной труппе прибалтийского театра, предположил Охлобыстин.