Певица Кормухина высказалась о ситуации в Буче

Известная российская певица Ольга Кормухина поделилась мыслями насчёт провокации, устроенной украинскими властями в Буче и заступилась за российских солдат, которые участвуют в военной специальной операции на Украине

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По её словам, информация о насилии и убийствах со стороны ВС РФ является фейком, передаёт Общественная служба новостей.

«До наших ребят доходит, как на них клевещут. А многим людям с первобытными мозгами не докажешь, что украинские власти распространяют фейки. Наши солдаты убивают и насилуют – чушь собачья», – заявила Кормухина.

Она также рассказала, что регулярно выступает с концертами в зоне боевых действий в Донбассе, чтобы поддержать участников спецоперации.

Ранее Кормухина утверждала, что король российской поп-сцены Филипп Киркоров собирается покинуть страну.