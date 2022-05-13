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1 час назад

Певица Кормухина высказалась о ситуации в Буче

Свободная пресса

Известная российская певица Ольга Кормухина поделилась мыслями насчёт провокации, устроенной украинскими властями в Буче и заступилась за российских солдат, которые участвуют в военной специальной операции на Украине

Певица Кормухина высказалась о ситуации в Буче
Фото: ТАССТАСС

По её словам, информация о насилии и убийствах со стороны ВС РФ является фейком, передаёт Общественная служба новостей.

«До наших ребят доходит, как на них клевещут. А многим людям с первобытными мозгами не докажешь, что украинские власти распространяют фейки. Наши солдаты убивают и насилуют – чушь собачья», – заявила Кормухина.

Она также рассказала, что регулярно выступает с концертами в зоне боевых действий в Донбассе, чтобы поддержать участников спецоперации.

Ранее Кормухина утверждала, что король российской поп-сцены Филипп Киркоров собирается покинуть страну.

«Филя уволил большую часть своей команды. Поговаривают, что летит в Израиль», – отмечала она.

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Филипп Киркоров,Верховный суд,
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