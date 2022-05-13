Пугачевой предрекли печальный конец из-за заявления Галкина

Для россиян решение Аллы Пугачевой отправиться за границу стало большой неожиданностью. Ведь «женщина, которая поет» всегда считалась патриоткой родной страны.

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Несмотря на серьезные последствия, к которым привело пацифистское заявление Максима Галкина, Алла Пугачева последовала за возлюбленным на чужбину. Поначалу певица пыталась убедить народ, что поездка в Израиль носит краткосрочный характер и преимущественно связана с необходимостью поправить здоровье Примадонны.

Но затем шоумен продолжил откровенничать в соцсетях. Он пожаловался подписчикам личного микроблога на отмену запланированных выступлений, потерю работы на телевидении и на расторжение с ним рекламных контрактов в одностороннем порядке.

С тех пор многие знаменитости и простые россияне вспоминают некогда любимого артиста нелучшими словами. Звездного телеведущего упрекают в предательстве, находя его гражданскую позицию неприемлемой.

Конечно, несмотря на критику со всех сторон, нашлись и те, кто в открытую поддерживает Максима Галкина. Так, известная журналистка Ксения Ларина уверена: на сегодняшний день протестующим знаменитостям уготована незавидная судьба. Удар ниже пояса готовы нанести вчерашним любимцам даже поклонники. Судя по настроениям, уверена Ларина, печальный конец может ждать даже самую влиятельную певицу страны.

«Никаких авторитетов уже нет. Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну, нашу священную корову в высоком смысле слова. Если уж Максима Галкина они затоптали, требуют лишить званий и концертов…», — сокрушается она в эфире YouTube-шоу «И грянул Грэм».