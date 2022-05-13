Резко "состарившаяся" Бузова ужаснула россиян

— «Все было бы хорошо, если бы не осунувшееся лицо, как у бабушки»; «Бабка такая»; «Оль, что с макияжем? Краситься разучилась? Как старуха выглядишь», — писали люди в комментариях к посту.

Он вспомнил о случае, когда несколько лет назад в одном из ресторанов Москвы кто-то из гостей оскорбил его супругу. Футболист заступился за жену, завязалась драка, которая закончилась заявлением в полицию. Также ранее телеведущая Ксения Собчак упомянула в интервью, что ей стало известно о том, что Бузова через консьержа периодически вызывала полицию из-за семейных ссор