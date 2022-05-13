Муцениеце призналась, что синяк под глазом ей поставила коллега

Актриса Агата Муцениеце на днях опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой у нее на лице под глазом видна гематома. По ее словам, травму она получила от руки коллеги по сериалу, передает «Смотрим».
«Когда одна из актрис по сценарию бросала мне мою одежду, она мне заехала ремнем от штанов прямо в глаз. Мне кажется, лучший способ закончить проект. Ужас! Давно я так не выглядела», — поделилась Муцениеце.
Актриса играет главную роль в сериале «Новая жизнь», выход которого запланирован в 2022 году. Съемки картины были недавно завершены.
Напомним, что известность к Муцениеце пришла после роли в сериале «Закрытая школа». Она сыграла ученицу частной школы-интерната «Логос» и дочь известной киноактрисы Дарью Старкову.