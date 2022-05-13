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32 минуты назад

Муцениеце призналась, что синяк под глазом ей поставила коллега

Елена Прошина

Актриса Агата Муцениеце на днях опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой у нее на лице под глазом видна гематома. По ее словам, травму она получила от руки коллеги по сериалу, передает «Смотрим».

Муцениеце призналась, что синяк под глазом ей поставила коллега
Фото: ТАССТАСС

«Когда одна из актрис по сценарию бросала мне мою одежду, она мне заехала ремнем от штанов прямо в глаз. Мне кажется, лучший способ закончить проект. Ужас! Давно я так не выглядела», — поделилась Муцениеце.

Актриса играет главную роль в сериале «Новая жизнь», выход которого запланирован в 2022 году. Съемки картины были недавно завершены.

Напомним, что известность к Муцениеце пришла после роли в сериале «Закрытая школа». Она сыграла ученицу частной школы-интерната «Логос» и дочь известной киноактрисы Дарью Старкову.

Шоу-бизнес,Дарья Старкова,Агата Муцениеце,
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