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1 час назад

Раскрыта стоимость арендованной Брежневой и Меладзе виллы в Италии

Елена Прошина

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе обосновались на итальянской вилле стоимостью в несколько сотен тысяч евро. По данным журналистов «КП», певица улетела в Италию в конце февраля, а Меладзе присоединился к ней в марте.

Раскрыта стоимость арендованной Брежневой виллы в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас супруги живут на вилле неподалеку от самого большого итальянского озера Гарда, расположенного у подножья Альп.

«Стоимость домов, как у звезд, здесь начинается от 800 тыс. евро — это за виллу площадью 300 квадратных метров с участком 1000 квадратных метров», — говорится в публикации.

Напомним, что накануне Меладзе исполнилось 59 лет. Как рассказывала Вера Брежнева в соцсетях, в этом году они решили не праздновать день рождения, а просто провести день вместе.

«И он был очень теплым... Но торт все-таки был. А еще была первая за 77 дней фотография», — рассказала певица.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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