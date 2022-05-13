Раскрыта стоимость арендованной Брежневой виллы в Италии

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе обосновались на итальянской вилле стоимостью в несколько сотен тысяч евро. По данным журналистов «КП», певица улетела в Италию в конце февраля, а Меладзе присоединился к ней в марте.
Сейчас супруги живут на вилле неподалеку от самого большого итальянского озера Гарда, расположенного у подножья Альп.
«Стоимость домов, как у звезд, здесь начинается от 800 тыс. евро — это за виллу площадью 300 квадратных метров с участком 1000 квадратных метров», — говорится в публикации.
Напомним, что накануне Меладзе исполнилось 59 лет. Как рассказывала Вера Брежнева в соцсетях, в этом году они решили не праздновать день рождения, а просто провести день вместе.
«И он был очень теплым... Но торт все-таки был. А еще была первая за 77 дней фотография», — рассказала певица.