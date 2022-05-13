Раскрыта стоимость арендованной Брежневой виллы в Италии

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе обосновались на итальянской вилле стоимостью в несколько сотен тысяч евро. По данным журналистов «КП», певица улетела в Италию в конце февраля, а Меладзе присоединился к ней в марте.

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Сейчас супруги живут на вилле неподалеку от самого большого итальянского озера Гарда, расположенного у подножья Альп.

«Стоимость домов, как у звезд, здесь начинается от 800 тыс. евро — это за виллу площадью 300 квадратных метров с участком 1000 квадратных метров», — говорится в публикации.

Напомним, что накануне Меладзе исполнилось 59 лет. Как рассказывала Вера Брежнева в соцсетях, в этом году они решили не праздновать день рождения, а просто провести день вместе.