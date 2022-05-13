Лепс высказался об эмиграции из России

Музыкант Григорий Лепс заявил, что считает любую эмиграцию, даже временную, большой ошибкой. Об этом он заявил в интервью с «КП».

«Смогут ли вернуться? Вопрос в другом. Я вообще считаю эмиграцию, даже временную – огромной ошибкой», — ответил Лепс на вопрос о покинувших РФ звездах шоу-бизнеса.

По мнению Лепса, каждый человек должен умереть в том месте, в котором родился. По мнению музыканта, Родина — это нечто большее, чем просто слова. Впрочем, певец подчеркнул, что не может говорить от лица всех российских звезд и кто-то вправе рассуждать иначе.