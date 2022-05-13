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1 час назад

Лепс высказался об эмиграции из России

Елена Прошина

Музыкант Григорий Лепс заявил, что считает любую эмиграцию, даже временную, большой ошибкой. Об этом он заявил в интервью с «КП».

Лепс высказался об эмиграции из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Смогут ли вернуться? Вопрос в другом. Я вообще считаю эмиграцию, даже временную – огромной ошибкой», — ответил Лепс на вопрос о покинувших РФ звездах шоу-бизнеса.

По мнению Лепса, каждый человек должен умереть в том месте, в котором родился. По мнению музыканта, Родина — это нечто большее, чем просто слова. Впрочем, певец подчеркнул, что не может говорить от лица всех российских звезд и кто-то вправе рассуждать иначе.

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Напомним, что недавно Григорий Лепс присоединился к акции «Лучшим воинам мира» и посетил участников специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из военных госпиталей. Он пообщался с солдатами, пожелал всем скорейшего выздоровления и подарил военнослужащим компакт-диски со своими песнями и автографом.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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