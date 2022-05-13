Актер, Народный артист РФ Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщает «СтарХит».

Как сообщили в пресс-службе театра, артист вышел из состава спектакля «Улыбнись нам, Господи» Римаса Туминаса, в котором играл в последние семь лет.

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Сам Сухоруков рассказал, что всегда был в Театре Вахтангова «приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы».

«Честно скажу, не хотел (уходить), но к этому привели обстоятельства. Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками», — подчеркнул актер.

Сухоруков объяснил, что имеет в виду, в частности, актера Евгения Князева, занятого в том же спектакле. Артист считает, что разногласия с коллегой вызваны ревностью последнего из-за приглашения Сухорукова в постановку «Война и мир».

Кроме того, в беседе с изданием звезда кино и театра рассказал, что у него уже есть много предложений от других театров.

«У меня много идей, планов, без работы я не сижу. Сейчас для меня важно, чтобы было удовлетворение именно в творческой части, никакой корысти. Но в то же время я позволяю себе думать о том, с кем я буду работать», — поделился Сухоруков.

Народный артист РФ Виктор Сухоруков принял решение выйти из спектакля "Улыбнись нам, Господи" в Театре им. Вахтангова, роль была передана народному артисту РФ Сергею Маковецкому, сообщил ТАСС в пятницу директор театра Кирилл Крок.

"Виктор Иванович Сухоруков был приглашенным артистом. В январе он нам объявил, что ему исполняется 70 лет и он более не желает исполнять роль Авнера в спектакле "Улыбнись нам, Господи", поэтому мы сделали ввод. Теперь эту роль играет Сергей Маковецкий", - сказал директор.

Сухоруков не состоял в труппе Театра им. Вахтангова. В 2021 году артист покинул Театр им. Моссовета, в котором проработал 10 лет.

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области. Учился в ГИТИСе. По окончании театрального вуза уехал в Ленинград, где сменил несколько театров, в том числе работал в Театре комедии имени Н. П. Акимова, в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. Также играл в различных постановках в Москве. С 2011 по 2021 год служил в Театре имени Моссовета.

Фильмография актера насчитывает десятки картин. Он известен, в частности, по ролям в фильмах "Брат" и "Брат 2", "Бедный, бедный Павел". "Комедия строгого режима", "Остров" и др. За роль императора Павла I в фильме Виталия Мельникова "Бедный, бедный Павел" Сухоруков в 2004 году был удостоен кинопремии "Ника". Среди последних киноработ актера - роли в картинах "Чемпион мира", "Огонь", "Годунов".

Уход Сухорукова из Театра Моссовета в 2021 году

Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, в котором служил десять лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

При этом худрук уточнил, что Сухоруков забрал документы, не будет дорабатывать до конца сезона и уже "ушел из театра". Как отметил Марчелли, о причинах такого решения артиста он "даже не знает".

"У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение", - цитирует Марчелли Сухорукова.

Тут же, впрочем, поясняя, что Виктор "устал, хочет немного отстранится от театра", и "никакой обиды, никаких претензий не высказал".

Судьба спектаклей, в которых Виктор Иванович был задействован, пока до конца не определена.

"Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы", - заверил Марчелли.

Народный артист РФ Виктор Сухоруков объяснил, почему ушел из Театра имени Моссовета, в котором служил более десяти лет. Причем пояснил словами довольно жесткими.

Как актер признался в обстоятельном интервью изданию "7 дней", уволился он из-за "безобразия, позора и отсутствия театрального духа" в постановке Юрия Ерёмина "Странник", где у Сухорукова была главная роль.

"Когда-то режиссер Юрий Ерёмин пригласил меня играть царя. Он же меня и "угробил" спектаклем "Странник", который мы выпустили в этом году", - говорит Виктор.

И хотя он "честно дошёл до конца - сыграл премьеру", с поклонов уже убежал, так как "просто не смог выйти к зрителям, настолько мне было стыдно".

"Я с таким безобразием, позором и отсутствием театрального духа не могу мириться", - заявил Виктор.

При этом сама пьеса артисту понравилась, но, как полагает Сухоруков, "режиссер её переписал и сделал инсценировку по мотивам, и мотивы были неудачные".

Мало того: "меня он не слышал, обижал", - жалуется Виктор, уточняя: "У некоторых создалась иллюзия, что я там (в Театре им. Моссовета - прим. "Кинократии") был очень востребован, много играл. Но так выглядело только со стороны".

Российский актер Виктор Сухоруков объяснил свое увольнение из Театра Моссовета пристрастием к алкоголю. Интервью с его участием было опубликовано на YouTube-канале «Антонимы».

Артист заявил, что из-за проблем со спиртным его выгнали из учреждения, хотя его коллеги тоже любили выпить.

«В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я — нет», — сказал Сухоруков.

Актер, который работал в Театре Моссовета 12 лет, признался, что, несмотря на уход оттуда, чувствует себя счастливым человеком и гордится своими ролями. Он заявил, что считает себя круче актрисы Мэрилин Монро.

«Она любила только президента, а я люблю многих», — отметил Сухоруков.

Сухоруков и фильм «Брат»

Российский актёр Виктор Сухоруков, исполнивший одну из главных ролей в дилогии Балабанова «Брат», в разговоре с NEWS.ru рассказал, будут ли эти фильмы выпускаться в повторный российский прокат в «порезанной» и отцензуренной версии и о том, почему народная любовь к Даниле Багрову не утихает и по сей день.

Я не посвящён в тему проката, в тему цензуры. Это моё прошлое, это моя биография — участие в фильмах Балабанова. И что сегодня произойдёт с прокатом, я не знаю — всё это делается без меня, естественно, я всего лишь актёр, участник некоторых фильмов. Что касается вторичного или третичного проката — что тут плохого? Сморите и радуйтесь, — отметил артист.

Кроме того, Сухоруков объяснил, почему спустя столько лет россияне восхищаются этим фильмом и главными героями.

Не моего героя любит народ, а любит Даньку. Данилу Багрова, моего младшего брата. Вот у людей и спросите это, себя спросите, соседа, друга и однокашника, зрительный зал после просмотра этого фильма: за что? За что любишь-то? И они вам скажут! — подытожил спикер.

Советский и российский актёр Виктор Сухоруков назвал «свалкой, глупостью» и «непонятным мятежом» скандал вокруг перевода фразы его персонажа — киллера Виктора Багрова по прозвищу Татарин — про бандеровцев в фильме «Брат 2» на Netflix, передаёт издание «Подъём».

Вы сейчас говорите не о Балабанове, не о фильме, а о какой-то свалке, сваре, какой-то глупости, мятеже совершенно непонятном. Наверно, переводчик плохой, может, они слово это не знают, может, они не знают, кто такой Бандера. <...> Они, может, не знают, где страна какая находится, а вы хотите, чтобы они разбирались в этих кликухах? Ну обиделись. Ну дураки, что обиделись, — рассказал артист.

Netflix поменял английские субтитры в ленте «Брат 2» после недовольства украинских юзеров. Их разозлил перевод фразы персонажа Сухорукова, поинтересовавшегося у второстепенного героя, не бандеровец ли он. Слова сервис перевёл как Ukrainian Nazi collaborator — «украинский нацистский коллаборационист». Позже портал отредактировал выражение словом Banderite.

Однако сайт не стал удалять неполиткорректные цитаты в переводе русских фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сервис оставил слова про «гниду черножопую», а также цитату про то, что «все режиссеры — ****** [гомосексуалы]». Первая фраза получила перевод «you black ass worm» (дословно: «глист черножопый»), а вторую решили перевести дословно: «They're all fags».

Также слова «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке». Крылатая фраза Круглого «Кто в Москве не бывал — красоты не видал» получила вполне удачный перевод If you haven't seen Moscow, you haven't seen much, что дословно переводится как «Если не видел Москву, то не видел ничего».

1 июня (2021 года) Netflix добавил в свою библиотеку российские боевики «Брат» и «Брат 2». Режиссёр культовых фильмов Балабанов является обладателем премии «Ника», а также членом Европейской киноакадемии. Большинство его фильмов посвящено жизни 80-х и 90-х годов в России.

Актер Виктор Сухоруков на шоу «Вечерний Ургант» рассказал о том, как он предложил Алексею Балабанову снять продолжение фильма «Брат 2». Однако режиссер отказался, объяснив это тем, что «не знает времени».

«Леша сказал такую фразу: «Пусть делает кто хочет, что хочет, я этого делать не буду». Он говорит: «Я не знаю этого времени». И, может быть, именно понимание и чувство времени Лешка победил и с фильмом «Брат» и с фильмом «Брат 2», - вспомнил Сухоруков.