Иван Ургант лишился роли ведущего на «Алых парусах»

Шоумена Ивана Урганта отстранили от роли ведущего на «Алых парусах». В 2022 году поздравлять выпускников будет другой артист.
Ургант более десяти лет приезжал в Санкт-Петербург, чтобы поздравить выпускников города. Однако в этом году ему нашли замену.
«Ивана в этом году точно не будет на ''Алых парусах''. Власти города не согласовали его в этот раз. Сейчас ведутся переговоры с другой звездой, и есть уже один ведущий на примете. Имя пока разглашать не будем», — рассказал источник в Смольном изданию «Комсомольской правда в Санкт-Петербурге».
В начале марта телеведущий покинул Россию на фоне проведения специальной операции на Украине. Позже артист вернулся на родину. Об этом сообщил его отец.