В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
5 минут назад

Иван Ургант лишился роли ведущего на «Алых парусах»

Слово и Дело

Шоумена Ивана Урганта отстранили от роли ведущего на «Алых парусах». В 2022 году поздравлять выпускников будет другой артист.

Иван Ургант лишился роли ведущего на «Алых парусах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ургант более десяти лет приезжал в Санкт-Петербург, чтобы поздравить выпускников города. Однако в этом году ему нашли замену.

«Ивана в этом году точно не будет на ''Алых парусах''. Власти города не согласовали его в этот раз. Сейчас ведутся переговоры с другой звездой, и есть уже один ведущий на примете. Имя пока разглашать не будем», — рассказал источник в Смольном изданию «Комсомольской правда в Санкт-Петербурге».

В начале марта телеведущий покинул Россию на фоне проведения специальной операции на Украине. Позже артист вернулся на родину. Об этом сообщил его отец.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители