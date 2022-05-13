Иван Ургант лишился роли ведущего на «Алых парусах»

«Ивана в этом году точно не будет на ''Алых парусах''. Власти города не согласовали его в этот раз. Сейчас ведутся переговоры с другой звездой, и есть уже один ведущий на примете. Имя пока разглашать не будем», — рассказал источник в Смольном изданию «Комсомольской правда в Санкт-Петербурге».