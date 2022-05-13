Адабашьян высказался об уехавших из России звездах

Сценарист и режиссер Александр Адабашьян назвал улетевших заграницу представителей шоу-бизнеса трусливыми врагами. В интервью NEWS.ru он заявил, что такие люди в более серьезной ситуации могли бы стать для страны еще опаснее.
«Это явление, которое мы наблюдаем сейчас — серьезная, большая проблема для страны. Когда вдруг выясняется, что огромная часть нашей интеллигенции на самом деле очень стесняется своего российского происхождения и теперь, уехав за границу, доказывает, что паспорт с двуглавым орлом — это роковая случайность», — заявил режиссер.
Адабашьян призвал не расстраиваться из-за отъезда звезд, поскольку «все себя совершенно явно обнаружили и дали понять, чего они стоили». Он назвал эмигрировавших знаменитостей «пассивными, трусливыми врагами».
«А так все высветились сейчас, и в каком-то смысле это даже хорошо. Чище стало», — заключил Адабашьян.