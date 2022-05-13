Адабашьян высказался об уехавших из России звездах

«Это явление, которое мы наблюдаем сейчас — серьезная, большая проблема для страны. Когда вдруг выясняется, что огромная часть нашей интеллигенции на самом деле очень стесняется своего российского происхождения и теперь, уехав за границу, доказывает, что паспорт с двуглавым орлом — это роковая случайность», — заявил режиссер.