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33 минуты назад

Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне

Елена Прошина

Британская певица Адель приобрела особняк, ранее принадлежащий актеру Сильвестру Сталлоне, за 42 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, Сталлоне приобрел особняк в 1990-е годы. Дом находится в Беверли-Хиллз, имеет шесть спален и девять ванных комнат. Также особняк включает в себя сауну, паровую баню, кабинет с террасой, внутреннюю постройку с бассейном, спа-салон, поле для гольфа, гараж на восемь машин с кондиционером, художественную студию, кинотеатр и домашний тренажерный зал.

Кроме того, в одной из комнат дома находятся статуя Слая Рокки и модель Рэмбо, стреляющего из лука. По соседству с Адель будут проживать Дензел Вашингтон и Эдди Мерфи.

Отмечается, что первоначально особняк продавался за 82 миллион фунтов стерлингов, но Сталлоне пришлось снизить цену, чтобы поскорее найти дому новых владельцев.

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