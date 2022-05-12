Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне

Британская певица Адель приобрела особняк, ранее принадлежащий актеру Сильвестру Сталлоне, за 42 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

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По данным издания, Сталлоне приобрел особняк в 1990-е годы. Дом находится в Беверли-Хиллз, имеет шесть спален и девять ванных комнат. Также особняк включает в себя сауну, паровую баню, кабинет с террасой, внутреннюю постройку с бассейном, спа-салон, поле для гольфа, гараж на восемь машин с кондиционером, художественную студию, кинотеатр и домашний тренажерный зал.

Кроме того, в одной из комнат дома находятся статуя Слая Рокки и модель Рэмбо, стреляющего из лука. По соседству с Адель будут проживать Дензел Вашингтон и Эдди Мерфи.