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1 час назад

Боня негодует от поведения школьного учителя ее дочери

Елена Прошина

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что учитель ее дочери Анджелины кричит на нее из-за опозданий в школу. Об этом она заявила в сторис в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) .

Боня негодует от поведения школьного учителя ее дочери
Фото: ТАССТАСС

Боня вместе с дочерью проживает в Монте-Карло. Девочка посещает элитное французское учебное заведение, которое выбрал ее отец — ирландский бизнесмен Алекс Смерфит. Анджелине школа не нравится, но ее папа против перевода дочери в другую.

По словам Бони, в заведении на девочку за опоздания постоянно кричит учитель. При этом телеведущая отметила, что вовремя Анджелина не может попасть в школу из-за проходящих в Монте-Карло соревнований Формулы 1.

«Я считаю, что нужно сказать: "Не кричите на меня. На меня мама с папой не кричат, а вы кричите". Они пользуются тем, что дети боятся что-то сказать», — добавила в сторис Боня.

Со слов Анджелины учитель, крича на нее, грозит отправить ее к директору. И сама девочка уверена, что ответит педагогу она не может.

«Пусть отправляет к директрисе, я приду и разберусь еще и с ней. Я считаю, что никто не должен кричать на детей в школе», — заключила Боня.

Телеведущая познакомилась со Смерфитом в 2010 году. Спустя два года у пары родилась Анджелина, но несмотря на это они не стали узаконивать свои отношения. В 2017 году Боня и Смерфит расстались из-за несовпадений взглядов на семейную жизнь, но сохранили дружеские отношения.

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