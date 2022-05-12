«Собачья чушь»: Первый канал о слухах о закрытии «Вечернего Урганта»

Первый канал опроверг слухи о закрытии телешоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ, из-за чего временно приостановили съемки ряда шоу. Тогда же Ургант отправился в отпуск заграницу, из-за чего появились слухи о расторжении контракта с телеведущим и закрытии шоу. Их неоднократно опровергал как сам Ургант, так и телеканал.