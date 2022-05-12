Урганта заметили на заправке в Финляндии

Телеведущего Ивана Урганта заметили на заправке трассе Хельсинки — Хамина в Финляндии. Как сообщает РБК со ссылкой на очевидцев, шоумен направился в сторону российской границы.

Фото: соцсети соцсети

На снимке Ургант одет в кепку и толстовку, а на его лице видна отрастающая борода. Отметим, что ранее 12 мая издание «Киноафиша» сообщило, что телеведущий «недавно вернулся в Москву».

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Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Ургант отправился в отпуск заграницу, а съемки шоу «Вечерний Ургант», которое выходило на Первом канале, были приостановлены. За два с половиной месяца телеканал и сам Ургант неоднократно опровергали слухи о закрытии шоу, объясняя его отсутствие изменением повестки вещания и перестановками в эфире.