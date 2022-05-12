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1 час назад

Собчак сообщила о закрытии «Вечернего Урганта»

Ura.Ru

Передача «Вечерний Ургант» на «Первом канале» закрыта. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак.

Собчак сообщила о закрытии «Вечернего Урганта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Руководитель пресс-службы Первого канала Лариса Крымова не отвечает на звонки. Ведущий шоу Иван Ургант также не берет трубку.

Иван Ургант анонсировал гастроли по Германии со своим вечерним шоу

Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания, передает агентство Nation news. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Урганта большим патриотом.

Шоу-бизнес,Лариса Крымова,Иван Ургант,Ксения Собчак,Дмитрий Песков,Первый канал,
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