Собчак сообщила о закрытии «Вечернего Урганта»

« Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Руководитель пресс-службы Первого канала Лариса Крымова не отвечает на звонки. Ведущий шоу Иван Ургант также не берет трубку.

Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания, передает агентство Nation news. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Урганта большим патриотом.