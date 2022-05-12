Представитель Лободы опроверг слухи о планах певицы извиниться перед россиянами

Организатор люксовых мероприятий Табриз Шахиди опроверг информацию о ближайших выступлениях певицы Светланы Лободы, ее планах извиниться перед россиянами на концертах и том, что у исполнительницы закончились деньги. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с «Пятым каналом».
На официальном сайте Лободы опубликованы анонсы с концертами певицы в России. Согласно афише, она планирует посетить Иркутск, Хабаровск и Владивосток в июне 2022 года. При этом на платформах по покупке билетов мероприятия исполнительницы убрали из списка.
Однако ряд Telegram-каналов сообщил, что выступление во Владивостоке может состояться. По непроверенным данным, Лобода хотела поговорить с поклонниками о текущей ситуации и попросить у россиян прощения за все, что она ранее говорила в их адрес.
«Любые комментарии в текущем моменте будут излишними. Артистка отменила все свои ближайшие выступления на территории России. Это очередной вброс провокаторов, неучей и дезинформаторов», — прокомментировал эти слухи Шахиди.
Также он опроверг домыслы о том, что у Лободы заканчиваются деньги, в связи с чем она хочет вернуться на российскую сцену.
Напомним, что певица попала в список знаменитостей, которым запретили въезд в РФ на 50 лет. Лобода вместе с рядом других звезд Украины выступала против России после начала ее военной спецоперации.