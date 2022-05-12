Хирург назвал причину стремительного старения Пугачевой

Пластический хирург Мадина Байрамукова в разговоре с «Собеседником» объяснила причину резкого старения находящейся в Израиле певицы Аллы Пугачевой.
По ее словам, главную роль в этом сыграла резкая смена климатического пояса.
«Сейчас у Аллы Борисовны сильно заметна, скажем так, усталость кожи. Очевидно, что возраст начинает брать свое. Причина кроется как раз в резкой смене климатического пояса. Переезды в таком возрасте не лучшим образом сказываются на качестве кожи. Ухудшаются эластические свойства и ответные реакции на косметологические процедуры. Из-за того, что с возрастом и сменой климата регенеративные функции кожи ослабляются, проявляется склонность к обезвоженности, повышается раздражительность и чувствительность кожи», — сказала Байрамукова.
Она отметила, что не лучшим образом на коже также сказывается постоянное использование кондиционера в условиях жаркого климата. Он способствует появлению новых морщин, теряется упругость, кожа высушивается и истончается, пояснила Байрамукова.
«В данной ситуации Пугачевой можно посоветовать больше внимания уделять здоровью в целом: пропить витамины, стараться избегать прямых солнечных лучей. Если и выходить на улицу, то только после нанесения солнцезащитных средств. Кроме того, я бы порекомендовать ей пройти курс биоревитализации для поддержания уровня увлажненности кожи», — заключила хирург.
Ранее стало известно, что Пугачева и Галкин решили продать свой замок в подмосковной деревне Грязь за 700 миллионов рублей.