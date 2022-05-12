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1 час назад

Бабкина объяснила, почему живет отдельно от гражданского мужа

Газета.Ru

Певица Надежда Бабкина в интервью «Пятому каналу» призналась, что ее полностью устраивает гостевой брак с гражданским мужем Евгением Гором. По словам народной артистки России, она пока не готова к свадьбе.

Бабкина объяснила, почему живет отдельно от гражданского мужа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«А что такого здесь? К этому надо прийти, главное, чтобы ты был готов. Я пока не очень готова», - заверила Бабкина.

Певица призналась, что они с гражданским мужем крайне погружены в работу, поэтому времени на личную жизнь остается мало. Бабкина отметила, что они с Гором часто созваниваются по телефону. Народная артистка России подчеркнула, что ей достаточно взаимной любви в отношениях без детей и штампа в паспорте.

Ранее Бабкина опровергла слухи о разрыве с Евгением Гором.

Шоу-бизнес,Евгений Гор,Надежда Бабкина,
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