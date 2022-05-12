Бабкина объяснила, почему живет отдельно от гражданского мужа

Певица Надежда Бабкина в интервью «Пятому каналу» призналась, что ее полностью устраивает гостевой брак с гражданским мужем Евгением Гором . По словам народной артистки России , она пока не готова к свадьбе.

«А что такого здесь? К этому надо прийти, главное, чтобы ты был готов. Я пока не очень готова», - заверила Бабкина.

Певица призналась, что они с гражданским мужем крайне погружены в работу, поэтому времени на личную жизнь остается мало. Бабкина отметила, что они с Гором часто созваниваются по телефону. Народная артистка России подчеркнула, что ей достаточно взаимной любви в отношениях без детей и штампа в паспорте.