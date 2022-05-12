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9 минут назад

Пригожин сравнил «Евровидение» с гей-парадом

Вероника Полынина

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что конкурс «Евровидение» давно стал политическим и перестал существовать для него.

Пригожин сравнил «Евровидение» с гей-парадом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне давно не интересен этот конкурс, который стал политическим. Музыка должна объединять людей и делать их ближе, а сегодня это стало поводом для разборок», - сказал Пригожин НСН.

По его словам, музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных политических взглядов, но «мстят просто всем».

«В момент, когда "Евровидение" становится на позицию политического курса какой-либо страны, для меня это перестает существовать», - заявил продюсер.

Пригожин также заявил, что в последние годы «Евровидение» напоминает гей-парад, и смотреть его стало неинтересно.

По мнению продюсера, отстранение российских паралимпийцев в Пекине и российской участницы «Евровидения» 2017 года Юлии Самойловой «сродни фашизму».

«За что вы отнимаете право у людей, лишившихся ног, рук, выступать на соревнованиях? Это звенья одной цепи. То же самое с "Евровидением", когда запретили выступать девочке в инвалидном кресле и не пустили на Украину», - возмутился Пригожин.

Конкурс «Евровидение» стартовал в итальянском Турине 10 мая. Россия и Белоруссия от участия в «Евровидении» в этом году отстранены.

Шоу-бизнес,Юлия Самойлова,Иосиф Пригожин,
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