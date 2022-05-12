Тина Кароль обратилась к Лепсу: «Будешь пищей для червей»

Украинская артистка Тина Кароль резко высказалась в соцсетях о поездке певца Григория Лепса в Донбасс, пообещав ему, что он станет «пищей для червей». Об этом пишет УНИАН Lite.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина, Григорий Лепс и актер Дмитрий Дюжаев прибыли в Донецк, чтобы принять участие в концерте для военнослужащих в городе. Также российские звезды возложили цветы к памятнику «Жертвам фашизма».

При этом Григорий Лепс заявил, что не считает эту поездку каким-то особенным поступком и даже готов был пойти на передовую, но его туда не пустили.

Тина Кароль опубликовала видеозапись с едущим в машине Лепсом и жестко высказалась по этому поводу, напомнив, что российский артист ранее предлагал ей сотрудничество.

«Нутро живoтнoгo. Все стало понятно, еще в тот момент, когда я тебе сказала "НЕТ". Что ж заезжай поглубже, мы встретим, как следует. Только не спеши убегать», — написала по-украински Тина Кароль.

Она также пообещала Григорию Лепсу, что он станет «пищей для червей».