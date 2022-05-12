Стало известно местонахождение Анжелики Варум

Пропавшая несколько месяцев назад Анжелика Варум наконец-то нашлась. Поклонники предположили, что исполнительница сбежала в Америку к дочери, однако все оказалось совсем не так.

Помощник Леонида Агутина опроверг слухи об эмиграции исполнительницы. Он уточнил, что на данный момент супруги находятся в России, а временное «затишье» было вызвано текущей ситуацией и невозможностью сейчас делиться своими эмоциями с поклонниками. К тому же, Анжелика Варум и раньше не баловала поклонников подробностями своей жизни, а теперь и вовсе решила взять паузу.