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1 час назад

Помощник Агутина раскрыл местонахождение Варум

Passion.ru

Поклонники, потерявшие супругу Леонида Агутина, могут выдохнуть.

Стало известно местонахождение Анжелики Варум
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пропавшая несколько месяцев назад Анжелика Варум наконец-то нашлась. Поклонники предположили, что исполнительница сбежала в Америку к дочери, однако все оказалось совсем не так.

Помощник Леонида Агутина опроверг слухи об эмиграции исполнительницы. Он уточнил, что на данный момент супруги находятся в России, а временное «затишье» было вызвано текущей ситуацией и невозможностью сейчас делиться своими эмоциями с поклонниками. К тому же, Анжелика Варум и раньше не баловала поклонников подробностями своей жизни, а теперь и вовсе решила взять паузу.

«С Анжеликой Варум все в порядке. Она редко выходит в соцсетях. Но объявится, когда сама решит. Анжелика Варум сейчас в России», — прокомментировал ситуацию помощник Агутина изданию «КП».

Известно, что у певицы на лето запланированы концерты. Агутин тоже планирует развиваться и работать в России.

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
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