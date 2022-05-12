Дочь Пригожина пожаловалась на отказ в выплате по беременности

«Мне во всем отказывают. Там же тоже люди сидят, не роботы же. Так и написали, что я не нуждаюсь в выплатах в связи с высокими доходами родителей. Несмотря на то, что я состою в браке, и это я и муж. Думаю, во всех выплатах откажут», - заявила она.