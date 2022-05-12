Дочь Пригожина пожаловалась на отказ в выплате по беременности

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась в соцсетях, что трижды подавала документы на выплату по беременности, но денег так и не получила. Об этом пишет «Газета.ру».
Ранее 25-летняя Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака, вышла замуж за своего возлюбленного Евгения. После этого стало известно о ее беременности.
Отвечая на вопросы своих подписчиков, которые поинтересовались, получила ли она выплаты за раннюю постановку на учет по беременности, Даная отметила, что денег ей не дали.
«Мне во всем отказывают. Там же тоже люди сидят, не роботы же. Так и написали, что я не нуждаюсь в выплатах в связи с высокими доходами родителей. Несмотря на то, что я состою в браке, и это я и муж. Думаю, во всех выплатах откажут», - заявила она.
Подписчиков дочери продюсера удивили ее слова, и они посоветовали Данае пожаловаться на произвол. На что та ответила, что уже написала жалобу.