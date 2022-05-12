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1 час назад

Волочкова высказалась о своем отъезде из России

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не собирается уезжать из России, несмотря на явные притеснения в профессии и затяжной конфликт с руководством Большого театра. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

Волочкова высказалась о своем отъезде из России
Фото: ТАССТАСС

По словам Волочковой, в 2003 году Тверским судом Москвы было вынесено решение с тем, чтобы ее вернули на рабочее место. Танцовщица подчеркнула, что ее рабочее место на сцене, а не в кабинете, а на сцену ее до сих пор не вернули.

«Спасением моим стала программа «Анастасия Волочкова – детям России». Это концертная программа, которая у меня уже была на момент прихода в Большой театр. Я представляла Россию на всех сценах мира, на самых лучших и прославленных. До сих пор я остаюсь верным человеком своей стране, потому что меня знают дети здесь – лично и в лицо. Это та причина, по которой я всегда буду здесь», - сказала балерина.

Напомним, конфликт Анастасии Волочковой с администрацией Большого театра начался в 2000 году. В 2003 году балерину уволили из театра за якобы плохую физическую форму и лишний вес, из-за чего ей невозможно подобрать партнера. Балерина с этим не согласилась и назвала произошедшее травлей и происками врагов.

В ходе разбирательства, прокуратура подтвердила факт нарушения трудовых прав балерины, после чего инспекция по труду оштрафовала Большой театр.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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