Волочкова высказалась о своем отъезде из России

«Спасением моим стала программа «Анастасия Волочкова – детям России». Это концертная программа, которая у меня уже была на момент прихода в Большой театр. Я представляла Россию на всех сценах мира, на самых лучших и прославленных. До сих пор я остаюсь верным человеком своей стране, потому что меня знают дети здесь – лично и в лицо. Это та причина, по которой я всегда буду здесь», - сказала балерина.