Собчак похвасталась своим строящимся загородным домом

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась в соцсетях, как продвигается строительство ее шикарного загородного дома на Рублевке. Особняк уже почти готов к сдаче, пишет «СтарХит».

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Журналистка показала внешнюю отделку дома и акцентировала внимание на маркизах и перголах — навесах на террасу.

«Стройка в самом разгаре и скоро уже все будет готово! <…> Уже предвкушаю посиделки вечерами и днями в приятной прохладе в тени. Мне очень нравится», — добавила Собчак.

Кстати, предприимчивая телезвезда похвасталась, что благодаря рекламе в соцсетях ей удалось сократить расходы на строительство.