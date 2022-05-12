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1 час назад

Собчак похвасталась своим строящимся загородным домом

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась в соцсетях, как продвигается строительство ее шикарного загородного дома на Рублевке. Особняк уже почти готов к сдаче, пишет «СтарХит».

Собчак похвасталась своим строящимся загородным домом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка показала внешнюю отделку дома и акцентировала внимание на маркизах и перголах — навесах на террасу.

«Стройка в самом разгаре и скоро уже все будет готово! <…> Уже предвкушаю посиделки вечерами и днями в приятной прохладе в тени. Мне очень нравится», — добавила Собчак.

Кстати, предприимчивая телезвезда похвасталась, что благодаря рекламе в соцсетях ей удалось сократить расходы на строительство.

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Напомним, недавно Ксения Собчак рассказала, что купила квартиру в Дубае. Стоимость недвижимости в 120 кв. м оценивается в 60 млн рублей. Апартаменты с двумя спальнями находятся в премиальном жилом комплексе в центре Дубая, откуда открывается вид на башню Бурдж-Халифа, оперу, парк и фонтаны. По словам Собчак, жилье она купила для инвестиций.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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