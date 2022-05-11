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2 часа назад

Авербух – о Бузовой на «Ледниковом периоде»: надо показывать разных героев нашего времени

Чемпионат.com

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о нахождении на проекте «Ледниковый период» ведущей, певицы и блогера Ольги Бузовой.

Авербух рассказал о нахождении Бузовой на «Ледниковом периоде»
Фото: youtubeyoutube

«Скандал был с Олей Бузовой, это первый удар, который пришёлся на меня. Конечно, телевизионное шоу должно эпатировать всё равно так или иначе. И сколько бы ни было прекрасных пар, прекрасная была и Оля Кузьмина, и Слава Чепурченко, в общем, все-все. Минут десять обсуждали какие же классные, какой Энберт прекрасный, и дальше всё сваливались на Бузову.

Но Оля проявила себя очень хорошо в проекте и с человеческой точки зрения, и трудолюбия. Она каталась с Димой Соловьёвым, они вместе пахали. Да, не всем так легко все даётся. Но она старалась. У неё было несколько своих программ, которые прям хорошие, ей можно оставить их в своей копилке.

Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы немножко препарировать, потому что в проекте немножко препарируются звёзды. За полгода мы видим их характер, сущность, преодоление. Показывать разных героев нашего времени… Это все герои нашего времени. Я даже не отношусь к этой оголтелой критике, когда Бояков пригласил Бузову в спектакль. Это герой нашего времени. Фыркать здесь, я считаю большим моветоном. Надо принимать, смотреть, разбирать. Внутри не обязательно с этим соглашаться. Но пренебрежительно фыркать, я считаю, это удел слабых», — сказал Илья Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Шоу-бизнес,Оля Кузьмина,Илья Авербух,
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