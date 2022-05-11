Авербух рассказал о нахождении Бузовой на «Ледниковом периоде»

Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы немножко препарировать, потому что в проекте немножко препарируются звёзды. За полгода мы видим их характер, сущность, преодоление. Показывать разных героев нашего времени… Это все герои нашего времени. Я даже не отношусь к этой оголтелой критике, когда Бояков пригласил Бузову в спектакль. Это герой нашего времени. Фыркать здесь, я считаю большим моветоном. Надо принимать, смотреть, разбирать. Внутри не обязательно с этим соглашаться. Но пренебрежительно фыркать, я считаю, это удел слабых», — сказал Илья Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».