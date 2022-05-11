Долина заявила о своем отношении к народу Донбасса

Певица Лариса Долина заявила, что гордится народом Донбасса за их умение стоят на своем, за свою страну и свободу. Об этом она сказала в беседе с RT во время посещения Донецка.
«Гордость за народ, который здесь живет, верит, что победа будет за ними — за нами, собственно. За то, что столько лет стоит на своем, за свою страну и за свободу. Мы не приемлем ни в каком виде диктат, нацизм, фашизм», — сказала Долина.
Также она добавила, что знает о происходящем в мире и том, как люди хотят переписать историю, но «не позволит это сделать».
Ранее сообщалось, что Долина, Григорий Лепс и Дмитрий Дюжев прибыли в Донецк в День ДНР, чтобы принять участие в концерте для военнослужащих в городе. Также российские звезды возложили цветы к памятнику «Жертвам фашизма».