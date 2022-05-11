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1 час назад

Долина заявила, что гордится народом Донбасса

Елена Прошина

Певица Лариса Долина заявила, что гордится народом Донбасса за их умение стоят на своем, за свою страну и свободу. Об этом она сказала в беседе с RT во время посещения Донецка.

Долина заявила о своем отношении к народу Донбасса
Фото: ТАССТАСС

«Гордость за народ, который здесь живет, верит, что победа будет за ними — за нами, собственно. За то, что столько лет стоит на своем, за свою страну и за свободу. Мы не приемлем ни в каком виде диктат, нацизм, фашизм», — сказала Долина.

Также она добавила, что знает о происходящем в мире и том, как люди хотят переписать историю, но «не позволит это сделать».

Ранее сообщалось, что Долина, Григорий Лепс и Дмитрий Дюжев прибыли в Донецк в День ДНР, чтобы принять участие в концерте для военнослужащих в городе. Также российские звезды возложили цветы к памятнику «Жертвам фашизма».

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Дмитрий Дюжев,Григорий Лепс,
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