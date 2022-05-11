Исполнитель Григорий Лепс решил выступить перед ранеными российскими солдатами в Донбассе. Как сообщает Regnum, в своих соцсетях артист опубликовал видео из машины, направляющейся в ДНР.

«Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней. Зайдем в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья, подарим им пластинок, раздадим денег», — заявил он.

Напомним, что ранее Лепс присоединился к акции «Лучшим воинам мира» и посетил участников спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из военных госпиталей. Он пожелал им здоровья, а врачам — как можно меньше работы.