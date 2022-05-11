Адвокат оценил вероятность лишения пенсии Пугачевой

Адвокат Александр Островский прокомментировал предложение художника Никаса Сафронова отобрать пенсию у певицы Аллы Пугачевой, заявив, что сделать это невозможно.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

— Отобрать пенсию обычную у нее никто не может. Она получает доплату за звание народной артистки. Вот если лишат ее звания, то эту доплату она перестанет получать. Но Никас просто сотрясает воздух, — прокомментировал заявление Сафронова юрист.

Отъезд Примадонны и ее мужа Максима Галкина в Израиль вызвало общественный резонанс. В числе высказавшихся на эту тему оказался и Никас Сафронов. По словам художника, народная артистка СССР заработала на безбедную старость и не нуждается в пенсии от государства, пишет Day.ru.

До этого бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров подверг жесткой критике журналистку Маргариту Симоньян за слова в адрес телеведущего Максима Галкина. Он заметил, что журналистка ведет себя, как «похабная бабка». Он также задался вопросом, как дети Галкина и Аллы Пугачевой будут смотреть на Симоньян после ее слов об их отце.