Киркоров назвал причину поездки на «Евровидение»

«Болею я за Грецию, потому что это моя команда Dream Team, созданная мною 20 лет назад и за столько лет успешно создавшая такие проекты, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, сёстры Толмачёвы – это моя творческая семья. И её в этом году представляет потрясающая девушка, с потрясающей песней. Желаю победы нашей Греции. Из конкурсантов мне ещё понравилась группа Zdob şi Zdub из Молдовы. Они прям зажгли. Констатирую, что это один из самых слабых полуфиналов. Надеюсь, что второй полуфинал будет сильнее».