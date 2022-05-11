Киркоров назвал причину поездки на «Евровидение»

По словам певца, это «профессиональный интерес».
Артист прибыл на песенный конкурс по приглашению организаторов мероприятия.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Филипп Киркоров сообщил, что считает поездку полезной.
«Я здесь в качестве гостя. Мой интерес здесь личный, профессиональный. Безусловно, «Евровидение» — мероприятие очень высокотехнологичного уровня. Как профессионалу, который постоянно учится и извлекает что-то для себя из каждого музыкального события, и будь хоть Grammy, «Оскар», которые я видел, «Евровидение» — не исключение. Поэтому я воспользовался приглашением организаторов и с удовольствием сижу в своей ложе».
Фаворитами среди конкурсантов певец назвал исполнителей из Греции и Молдовы.
«Болею я за Грецию, потому что это моя команда Dream Team, созданная мною 20 лет назад и за столько лет успешно создавшая такие проекты, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, сёстры Толмачёвы – это моя творческая семья. И её в этом году представляет потрясающая девушка, с потрясающей песней. Желаю победы нашей Греции. Из конкурсантов мне ещё понравилась группа Zdob şi Zdub из Молдовы. Они прям зажгли. Констатирую, что это один из самых слабых полуфиналов. Надеюсь, что второй полуфинал будет сильнее».
10 мая в Турине состоялся полуфинал 66-го конкурса песен «Евровидение». В этом году в связи со спецоперацией на Украине организаторы конкурса запретили России участвовать в мероприятии. 14 мая пройдёт финал конкурса.