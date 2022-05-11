Семенович рассказала о своих пластических операциях

Певицу Анну Семенович не раз подозревали в том, что она пользовалась услугами пластического хирурга. Наконец-то, звезда призналась, что ее красота это не только природные данные, но и работа специалистов. Об этом пишет «Собеседник».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Семенович, она дважды ложилась на стол пластического хирурга. Не так давно Анна сделала липосакцию рук и осталась довольна результатом. Теперь это часть тела превратилась из проблемной в стройную и подтянутую.

«Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом — жировым депо. Липосакция — очень хорошее средство, которое позволяет с этим справиться. Сейчас осталось только поработать над качеством кожи», — рассказала певица.

Также с помощью пластической хирургии Семенович изменила форму подбородка, благодаря чему ее овал лица стал более очерченным. После пластики у Семенович остался небольшой шрам, но ее это не беспокоит.