Киркорова раскритиковали за поездку на «Евровидение»

Фанаты поп-певца Филиппа Киркорова оказались недовольны его поездкой на «Евровидение», которое проходит в итальянском Турине. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», негативные комментарии подписчики оставляли под фото Киркорова с мероприятия, на котором он держит шарф с логотипом музыкального конкурса.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Россию отстранили от участия на конкурсе поп-музыки в текущем году. По этой причине поездка Киркорова на фоне политической ситуации вызвала особое негодование у его фанатов.
«Россию там ненавидят, а он «патриот», поехал туда и хвастается этим», «Филипп, может уже свалите туда, вам в России делать нечего», «Наших не пропустили, а вы что там потеряли?» — писали они.
Напомним, что первый полуфинал 66-го конкурса «Евровидение» стартовал в пригороде итальянского Турина, в королевском дворце Венария. Киркоров отправился туда из Монако на вертолете и успел к открытию музыкального конкурса.