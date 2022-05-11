У Алисы Фрейндлих появился  еще один правнук

У звезды "Служебного романа" Алисы Фрейндлих 9 мая родился правнук. Об этом стало известно из социальных сетей.

Внучка актрисы Анна Тарасова состоит в браке с актером Алексеем Мышинским уже пять лет. Пара воспитывает дочь Соню, которой скоро исполнится три года. Анна Тарасова в соцсетях сообщила, что родила 9 мая весом более четырех килограмм и ростом 52 см.