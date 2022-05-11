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2 часа назад

У Алисы Фрейндлих появился  еще один правнук

Газета.Ru

У звезды "Служебного романа" Алисы Фрейндлих 9 мая родился правнук. Об этом стало известно из социальных сетей.

У Алисы Фрейндлих появился еще один правнук
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Внучка актрисы Анна Тарасова состоит в браке с актером Алексеем Мышинским уже пять лет. Пара воспитывает дочь Соню, которой скоро исполнится три года. Анна Тарасова в соцсетях сообщила, что родила 9 мая весом более четырех килограмм и ростом 52 см.

"Боже, спасибо за все! Наш герой! В наших сердцах столько любви и благодарности", — написала 26-летняя внучка 87-летней актрисы.

Также у Алисы Фрейндлих есть правнук, который появился в семье ее внука Никиты Владимирова.

Ранее внук Фрейндлих назвал чудом выздоровление бабушки от коронавируса.

Шоу-бизнес,Алексей Мышинский,Анна Тарасова,Алиса Фрейндлих,Никита Владимиров,
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