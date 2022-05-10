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2 часа назад

Певец Дмитрий Колдун заявил о политизации «Евровидения»

Lenta.ru

Белорусский певец Дмитрий Колдун, занявший шестое место на «Евровидении-2007», заявил о политизации конкурса. Слова артиста приводит «Газета.Ru».

Дмитрий Колдун заявил о политизации «Евровидения»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант отметил, ему сложно говорить о неучастии в музыкальном состязании России и Белоруссии в 2022 году. Он считает, что «этот вопрос — совсем не музыкальный».

«Очевидно, что политика на конкурсе сегодня оказывает несравнимо большее влияние, чем во время моего участия», — подчеркнул исполнитель.

Колдун также выразил надежду, что однажды конкурс «вернется к своей изначальной цели — объединять».

«Евровидение-2022» начнется в Турине 10 мая. Россию отстранили от участия в состязании. Организаторы объяснили решение тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса». Сообщалось, что россияне также не смогут проголосовать ни за одного из участников.

Шоу-бизнес,Дмитрий Колдун,
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