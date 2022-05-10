Дмитрий Колдун заявил о политизации «Евровидения»

Белорусский певец Дмитрий Колдун, занявший шестое место на «Евровидении-2007», заявил о политизации конкурса. Слова артиста приводит «Газета.Ru».

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Музыкант отметил, ему сложно говорить о неучастии в музыкальном состязании России и Белоруссии в 2022 году. Он считает, что «этот вопрос — совсем не музыкальный».

«Очевидно, что политика на конкурсе сегодня оказывает несравнимо большее влияние, чем во время моего участия», — подчеркнул исполнитель.

Колдун также выразил надежду, что однажды конкурс «вернется к своей изначальной цели — объединять».