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28 минут назад

Меладзе прокомментировал слухи о своем отъезде из России

Никита Бородкин

Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о своем отъезде из России. В своем Telegram-канале он заявил, что все подобные новости являются слухами.

Меладзе прокомментировал слухи о своем отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем канале Меладзе процитировал фейковые заголовки, в которых говорится, что братья Меладзе «покинули сегодня Россию и отправились во Францию», а Валерий при этом якобы сжег сертификат о звании народного артиста России.

Напомним, что после начала военной операции на Украине многие известные артисты и журналисты уехали из России. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других.

При этом большая часть звезд опровергла сообщения о своей эмиграции за рубеж, назвав выезд за пределы страны отпуском, каникулами и прохождением лечения. В частности, такие заявления сделали Пугачева, Ургант и Собчак.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Иван Ургант,Валерий Меладзе,Алла Пугачева,Рената Литвинова,
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