Меладзе прокомментировал слухи о своем отъезде из России

Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о своем отъезде из России. В своем Telegram-канале он заявил, что все подобные новости являются слухами.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем канале Меладзе процитировал фейковые заголовки, в которых говорится, что братья Меладзе «покинули сегодня Россию и отправились во Францию», а Валерий при этом якобы сжег сертификат о звании народного артиста России.

Напомним, что после начала военной операции на Украине многие известные артисты и журналисты уехали из России. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других.