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1 час назад

Айза Долматова закрыла свой салон красоты в Москве

Мослента

Бывшая жена рэпера Гуфа, владелица сети салонов красоты Ai Lab в Москве и в Санкт-Петербурге Айза Долматова закрыла один из своих бьюти-центров на Поклонной улице в столице из-за финансовых проблем. Об этом сообщает издание «Вокруг.тв».

Айза Долматова закрыла свой салон красоты в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Долматовой, проблемы начались еще во время пандемии. Тогда удалось наладить бизнес, однако санкции со стороны других стран сделали невозможным продолжение развития своего дела.

По информации источника, цены на косметику и другие бьюти-продукты начали повышаться, однако владелица салонов не меняла прайс на услуги в своем центре. В результате вся прибыль уходила только на развитие салона, не принося доход.

Ранее российский актер Алексей Панин, несколько лет назад покинувший Россию и переехавший жить в Испанию пожаловался на нехватку денег на проживание за границей и воспитание ребенка.

Шоу-бизнес,Айза Долматова,Гуф,Алексей Панин,
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