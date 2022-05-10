Айза Долматова закрыла свой салон красоты в Москве

Бывшая жена рэпера Гуфа, владелица сети салонов красоты Ai Lab в Москве и в Санкт-Петербурге Айза Долматова закрыла один из своих бьюти-центров на Поклонной улице в столице из-за финансовых проблем. Об этом сообщает издание «Вокруг.тв».

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По словам Долматовой, проблемы начались еще во время пандемии. Тогда удалось наладить бизнес, однако санкции со стороны других стран сделали невозможным продолжение развития своего дела.

По информации источника, цены на косметику и другие бьюти-продукты начали повышаться, однако владелица салонов не меняла прайс на услуги в своем центре. В результате вся прибыль уходила только на развитие салона, не принося доход.