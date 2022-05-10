Анита Цой предупредила сына о будущей невесте

Корейские семьи традиционно были многодетными - у супружеской пары зачастую рождалось по 5-6 детей с возрастной разницей в 2-3 года. У деда певицы Юн Сан Хыма, например, хотя он и жил в Узбекистане, в свое время родилось четверо детей. Именно о такой модели для своего наследника теперь мечтает и Анита Цой. Ведь она хочет чтить корейские обычаи!
- Я сразу сказала Сергею, что хочу пятерых внуков, - делится артистка. - Сына предупредила, что он у своей будущей избранницы первым делом должен выяснить, готова ли она родить пятерых. Если она ничего не испугается - значит, молодец, значит, можно строить отношения и думать о браке. Только многодетные семьи по-настоящему счастливы.
51-летняя Анита признается, что уже давно готова стать бабушкой. Да вот проблема - сын никак не приведет в дом невесту.
- Сергей живет от нас отдельно, но один, по крайней мере, я никогда не видела у него девушку, - признается Цой. - Он сказал, что если надумает строить с кем-то серьезные отношения, то мы с папой про это узнаем первыми.
Анита обещает, что будет самой доброй бабушкой на свете. И уже знает, что подарит первому внуку или внучке, когда они появятся на свет...