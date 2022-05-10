Анита Цой предупредила сына о будущей невесте

Корейские семьи традиционно были многодетными - у супружеской пары зачастую рождалось по 5-6 детей с возрастной разницей в 2-3 года. У деда певицы Юн Сан Хыма, например, хотя он и жил в Узбекистане, в свое время родилось четверо детей. Именно о такой модели для своего наследника теперь мечтает и Анита Цой. Ведь она хочет чтить корейские обычаи!