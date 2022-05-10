4-летняя дочь певицы Нюши заработала свой первый гонорар

Похоже, наследница собирается заставить звездную маму поделиться славой.
Четырехлетняя Симба, дочь певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова Симба, уже начала самостоятельно зарабатывать. Как рассказала исполнительница, ее дочку, несмотря на очень юный возраст, выбрали моделью для съемки рекламного ролика.
«Симбу пригласили сниматься в рекламе! Это будет первая в ее жизни съемка, за которую она получит хорошую денежку. И это будет ее первый в жизни самостоятельный заработок!», - делится радостью певица.
Судя по всему, в этой счастливой семье уже подрастает вторая звездочка, которая скоро будет наступать маме на пятки.