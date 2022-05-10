Путин поблагодарил Киркорова за преданность

- И чего это я в тебя такой влюбленный? - расплескав красненькое на селебрети, я уткнулся в живот величавого попугая. В ответ пернатый доброжелательно заклекотал и погладил меня теплой лапой по макушке. Краем уха я успел уловить, как утроба Филиппа Бедросовича урчала что-то из ранней Аллы Пугачевой, но остальные гости не позволили угадать мелодию. Всем хотелось прикоснуться к телу юбиляра, и толпа грубо оттерла меня к занавеске.

Фото: ТАСС ТАСС

Нахальная крабья клешня никак не хотела раскусываться. Следы моих зубов множились на красной хитинной поверхности, а сочное белое мясо было от меня все так же далеко.

Видео дня

- Да вот же плоскогубцы, - потеряв весь запас питерской интеллигентности, сенатор Людмила Нарусова протянула мне хитроумный прибор для потрошения членистоногих.

В благодарность мне пришлось раскрыть ей секрет, почему Филипп Киркоров при довольно среднерослых родителях обладает такой замечательной длиной. Все дело в облучении. Ровно 55 лет назад, а именно 30 апреля 1967 года, когда он появился на свет, в эксплуатацию была сдана Останкинская телебашня. Монтер дернул рубильник и близнецы, то есть Филипп и башня, получили мощнейший радиоактивный толчок к дальнейшему росту.

- Какая чушь! - Ксения Собчак подтащила упирающегося Константина Богомолова поздороваться с тещей.

Ее слова, разумеется, относились не к моему повествованию. Оказывается, режиссер пересказывал ей пророчество одной ясновидящей, которая нагадала ему жуткий конец. Как известно, самки богомола после успешного спаривания откусывают своему оплодотворителю голову. Именно поэтому он не должен заводить с Ксеньей Анатольевной детей - тут же сожрет.

Такой исход представился мне весьма реальным, поэтому пришлось заранее помянуть деятеля культуры тремя стопками водки. Сколько творческих планов осталось нереализованными, сколько ярких задумок! Богомолову, видимо, тоже было себя жаль. Он печально потрогал новенький хрустящий израильский паспорт в кармане пиджака. Мысль о побеге явно не давала покоя.

Поп-король радикально сменит имидж

- Число 55 в языке духовной нумерологии означает глубокие перемены, максимальную смену курса и направлений. Число 55 - это совершенно новые идеи, абсолютно новые взгляды, - похлебывая игристое, выступала Любовь Успенская.

Шансоньетка убеждала Надежду Бабкину, что с этого дня у Фила все пойдет по другому, то есть по другой.

- Уже пошло, - кивала баба Надя. - Владимир Владимирович Путин поблагодарил его за преданность! Это сейчас дороже любой медали.

Из Кремля певцу действительно пришла поздравительная телеграмма, которая содержала музыковедческий вывод о «прекрасных вокальных данных, неповторимой манере исполнения и преданности своей аудитории». Мы, осознавая всю серьезность такой охранной грамоты, тут же выпили за это виски.

Творчество довело певца до смертной казни

В ресторане терпко пахло морепродуктами и хорошо помытыми телами. Бомонд, готовясь к юбилею царя российской эстрады, сходил в баню заранее. Наступил тот момент, когда люди уже справились с парадной скованностью, разбились по группам интересов и заговорили о житейском, то есть о политике.

Спецоперация на Украине разбила семью Наташи Королевой. Муж киевлянки, стриптизер Тарзан, собрался сменить узенькие стринги на военную форму и взять в руки автомат вместо шеста, чтобы потом взять Киев. Певица, конечно, впала в истерику и вот уж как месяц исполнитель приватных экзерсисов не может взять даже свою жену.

Пока мы со Славой Манучаровым и Дмитрием Олениным соображали на троих, в Интернете появились первые отзывы о юбилейном концерте Филиппа. Там в одном из номеров артист предстал перед зрителями в инвалидной коляске, в другом - взвалил на себя крест. Все это безобразие обслуживала подтанцовка карликов в черном латексе и высоких шляпах.

Шоу крайне впечатлило настоятеля храма Рождества Христова в Краснодаре, протоиерея Александра Игнатова. Священнослужитель посчитал, что Филипп заслуживает высшей меры наказания, с чем обратился в правоохранительные органы. Многие с ним согласились и, углядев в поведении артиста элементы поклонения Сатане, предложили упрятать певца за решетку, а его творчество запретить. Из своего благоустроенного подмосковного окопа выступил даже Захар Прилепин, пожелав, чтобы Киркорова на экранах телевизора заменили кем-то похожим на Иосифа Кобзона или Людмилу Зыкину.

В тревоге за будущее народного артиста я снова перешел на красное и в конце концов прилег на кучу подарков, сваленных в темном углу заведения. Я привык перед сном немного почитать, поэтому занял себя рассматриванием поздравительных открыток. К некоторым, кстати, были приколоты чеки от подарков. Так, я узнал, что семья Плющенко и Рудковской вместе с Гном Гномычем подарила Филиппу сумку Louis Vuitton за 390 тыс. руб. Валерия с Иосифом Пригожиным оказались щедрее и раскошелились на Louis Vuitton за 480 тыс., а Ольга Бузова купила виновнику торжества шляпу за 290 тыс. от какого-то армянского дизайнера.

Сквозь сон помню, как меня вместе со свертками и коробками бережно грузили в уютный багажник. Двигатель автомобиля урчал ту же мелодию, что и нутро юбиляра, когда мы с ним встретились. Это была песня про паромщика.

Утро наступило неожиданно резко. На экране дребезжащего телефона высветилось имя абонента «Филипп Киркоров (муж АБ)».

- Спасибо, что пришел, - раздался из трубки бодрый голос человечища. - Мои ребята оставили там тебе… гуманитарку.

На журнальном столике у кровати действительно стояли две бутылки шампанского, бутылка виски, коньяк, до блеска вылизанная банка черной икры и счастливый кот Мурзя.