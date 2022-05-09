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1 час назад

Жена Петросяна стала Брухуновой по ошибке

Ирина Лебедева

В Москве в честь Дня Победы прошла акция «Бессмертный полк». Приняла в ней участие и молодая супруга Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова несла портрет своего прадеда. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

Жена Петросяна стала Брухуновой по ошибке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два моих прадеда воевали. Оба дошли до конца войны живыми, но с тяжёлыми ранениями. Один в Берлине, другой в Польше. Как гордились они великой победой над фашизмом! Точно знаю, что русский народ справится с любыми трудностями, выстоит и выйдет с гордо поднятой головой. В этом году я впервые стала частью „Бессмертного полка“, чем невероятно горжусь. Ведь мне выпала честь идти в одном строю с героями, нашими дедушками и бабушками! Верю, их души видят нас из-за высоких облаков», - написала она.

На выложенных в интернет фотографиях подписчики разглядели фамилию Бархунов. Татьяна объяснила, что изначально ее род именовался Бархуновыми, но при регистрации ее дедушки (на фотографии – его отец) в написании фамилии была допущена ошибка. Исправлять ее почему-то не стали, и с той поры новые поколения семьи, в том числе и сама Татьяна, были уже Брухуновыми, - пишет Экспресс Газета.

Ранее молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новыми фотографиями подрастающего сына.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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