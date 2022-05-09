Жена Петросяна стала Брухуновой по ошибке

«Два моих прадеда воевали. Оба дошли до конца войны живыми, но с тяжёлыми ранениями. Один в Берлине, другой в Польше. Как гордились они великой победой над фашизмом! Точно знаю, что русский народ справится с любыми трудностями, выстоит и выйдет с гордо поднятой головой. В этом году я впервые стала частью „Бессмертного полка“, чем невероятно горжусь. Ведь мне выпала честь идти в одном строю с героями, нашими дедушками и бабушками! Верю, их души видят нас из-за высоких облаков», - написала она.